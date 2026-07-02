МЗС РФ викличе посла Швеції через "атаку дронів" на посольство

Посол Швеції в Москві Крістіна Юханнессон буде викликана до МЗС Росії у зв’язку з "атакою дронів" на російське посольство у Стокгольмі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "РБК", про це заявила офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова.

"Виклик посла планується", – сказала Захарова.

Посол у Швеції Сергій Беляєв, у свою чергу, заявив, що Москва надіслала ноту протесту до МЗС Швеції. Він розповів, що "атака" сталася минулої ночі: один безпілотник скинув контейнер із червоною фарбою, другий впав поруч із будівлею. До другого апарату був прив’язаний макет вибухового пристрою.

"Тобто фактично нам влаштували імітацію атаки на дипломатичну місію", – додав Беляєв.

Посольство РФ стверджує, що це відбулося близько 2 години ночі 2 липня.

Про інциденти зі скиданням фарби у посольстві заявляли і в 2025 році. Також повідомляли, що з дрона облили фарбою віллу російської торговельної делегації.

У січні 2025 року посольство РФ у Швеції поскаржилося на спробу українця протаранити ворота установи.