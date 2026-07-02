МИД РФ вызовет посла Швеции из-за "атаки дронов" на посольство

Посол Швеции в Москве Кристина Юханнессон будет вызвана в МИД России в связи с "атакой дронов" на российское посольство в Стокгольме.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "РБК", об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Вызов посла планируется", – сказала Захарова.

Посол в Швеции Сергей Беляев, в свою очередь, заявил, что Москва направила ноту протеста в МИД Швеции. Он рассказал, что "атака" произошла прошлой ночью: один беспилотник сбросил контейнер с красной краской, второй упал рядом со зданием. К второму аппарату был привязан макет взрывного устройства.

"То есть фактически нам устроили имитацию атаки на дипломатическую миссию", – добавил Беляев.

Посольство РФ утверждает, что это произошло около 2 часов ночи 2 июля.

Об инцидентах со сбросом краски в посольстве заявляли и в 2025 году. Также сообщалось, что с дрона облили краской виллу российской торговой делегации.

В январе 2025 года посольство РФ в Швеции пожаловалось на попытку украинца протаранить ворота учреждения.