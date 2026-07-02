Колишнього лідера ультраправих Австрії виправдали у справі про зловживання

Колишнього лідера правопопулістської Австрійської партії свободи (FPÖ) Гайнца-Крістіана Штрахе виправдали за звинуваченням у зловживанні довірою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Земельний суд Відня не знайшов доказів того, що Штрахе зловживав своїми партійними повноваженнями на власну користь і мав намір неправомірно привласнити кошти, заявив суддя.

За версією прокуратури, 57-річний політик намагався домогтися виплати страхової суми у розмірі сотень тисяч євро, яка фінансувалася віденським осередком FPÖ і фактично належала його партії. Сторона обвинувачення наполягала, що такий спосіб отримання Штрахе свого роду пенсії за рахунок партійних активів ніколи не передбачався.

Штрахе та ще один обвинувачений, якого також виправдали, відкидали ці звинувачення. Вони стверджували, що партія з самого початку задумувала це страхування не як класичне страхування життя, а як пенсійне забезпечення на випадок раптового завершення політичної кар'єри.

Штрахе заявляв, що протоколи засідань правління, які могли б підтвердити його версію, "зникли".

У ході судового розгляду з'ясувалося, що FPÖ непрозоро поводиться з фінансами. За словами Штрахе, принаймні у фінансовому комітеті віденського осередку FPÖ певні процеси почасти свідомо не фіксувалися на папері.

Штрахе пішов у відставку з урядових та партійних посад у 2019 році на тлі так званого скандалу "Ібіца".

Тоді з’явилося відео, на якому Штрахе пропонує послуги ймовірному російському інвестору. Запис спонукав тодішнього канцлера Себастьяна Курца розпустити уряд. Штрахе, який заперечував будь-які правопорушення, пізніше був виключений з партії.

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