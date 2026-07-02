Бывшего лидера ультраправых Австрии оправдали по делу о злоупотреблении

Бывшего лидера правопопулистской Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнца-Кристиана Штрахе оправдали по обвинению в злоупотреблении доверием.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Земельный суд Вены не нашел доказательств того, что Штрахе злоупотреблял своими партийными полномочиями в личных интересах и намеревался неправомерно присвоить средства, заявил судья.

По версии прокуратуры, 57-летний политик пытался добиться выплаты страховой суммы в размере сотен тысяч евро, которая финансировалась венским отделением FPÖ и фактически принадлежала его партии. Сторона обвинения настаивала, что такой способ получения Штрахе своего рода пенсии за счет партийных активов никогда не предусматривался.

Штрахе и ещё один обвиняемый, которого также оправдали, отвергали эти обвинения. Они утверждали, что партия с самого начала задумывала эту страховку не как классическое страхование жизни, а как пенсионное обеспечение на случай внезапного завершения политической карьеры.

Штрахе заявлял, что протоколы заседаний правления, которые могли бы подтвердить его версию, "исчезли".

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что FPÖ непрозрачно распоряжается финансами. По словам Штрахе, по крайней мере в финансовом комитете венской ячейки FPÖ определенные процессы отчасти сознательно не фиксировались на бумаге.

Штрахе ушел в отставку с правительственных и партийных постов в 2019 году на фоне так называемого "Ибицкого скандала".

Тогда появилось видео, на котором Штрахе предлагает услуги предполагаемому российскому инвестору. Запись побудила тогдашнего канцлера Себастьяна Курца распустить правительство. Штрахе, отрицавший какие-либо правонарушения, позже был исключен из партии.

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