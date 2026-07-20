Лісова пожежа на півдні Франції знищила будинки та призвела до евакуацій

У неділю через лісову пожежу, що швидко поширювалася на півдні Франції, влада була змушена евакуювати десятки жителів, а понад 600 вогнеборців та літаки-амфібії боролися з вогнем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France 24.

Пожежа, посилена потужним вітром і сухою рослинністю після кількох днів екстремальної спеки, спалахнула поблизу міста Драгіньян у середземноморському регіоні Вар.

За даними префектури, вогонь знищив 10 будинків, пошкодив ще дев'ять, а один пожежник зазнав незначних травм.

Ця лісова пожежа спалахнула в той час, коли південь Франції переживає чергову хвилю спеки: у суботу в деяких районах регіону Вар температура перевищила 40°C.

Префект Вару Сімон Бабр повідомив агентству AFP, що для боротьби з вогнем було залучено близько 615 пожежників, а також п'ять літаків Canadair, чотири пожежні гелікоптери та два літаки Dash.

Коли полум'я дісталося околиць населених пунктів, влада евакуювала 150 людей із двох міст, розмістивши їх у громадському центрі та школі.

До пізнього вечора неділі пожежа випалила майже 200 гектарів і все ще не була повністю взята під контроль, хоча влада назвала ситуацію "сприятливою".

Дороги, що ведуть до Лез-Арка, були закриті, а залізничне сполучення між Тулоном і Ле-Арком було призупинено, що спричинило перебої в русі поїздів уздовж узбережжя Середземного моря.

Раніше у Франції через пожежу у Фонтенбло, яка спалахнула 12 липня, евакуювали близько 1000 місцевих мешканців і туристів.

Лісова пожежа серйозно порушила графік руху поїздів на південному напрямку.