Лесной пожар на юге Франции уничтожил дома и привел к эвакуации

В воскресенье из-за быстро распространявшегося лесного пожара на юге Франции власти были вынуждены эвакуировать десятки жителей, а более 600 пожарных и самолеты-амфибии боролись с огнем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

Пожар, разгоревшийся из-за сильного ветра и сухой растительности после нескольких дней экстремальной жары, вспыхнул вблизи города Драгиньян в средиземноморском регионе Вар.

По данным префектуры, огонь уничтожил 10 домов, повредил ещё девять, а один пожарный получил лёгкие травмы.

Этот лесной пожар вспыхнул в то время, когда юг Франции переживает очередную волну жары: в субботу в некоторых районах региона Вар температура превысила 40 °C.

Префект департамента Вар Симон Бабр сообщил агентству AFP, что для борьбы с огнем были задействованы около 615 пожарных, а также пять самолетов Canadair, четыре пожарных вертолета и два самолета Dash.

Когда пламя достигло окраин населенных пунктов, власти эвакуировали 150 человек из двух городов, разместив их в общественном центре и школе.

К позднему вечеру воскресенья пожар выжег почти 200 гектаров и все еще не был полностью взят под контроль, хотя власти назвали ситуацию "благоприятной".

Дороги, ведущие в Лез-Арк, были закрыты, а железнодорожное сообщение между Тулоном и Ле-Арком было приостановлено, что вызвало перебои в движении поездов вдоль побережья Средиземного моря.

Ранее во Франции из-за пожара в Фонтенбло, вспыхнувшего 12 июля, были эвакуированы около 1000 местных жителей и туристов.

Лесной пожар серьезно нарушил график движения поездов на южном направлении.