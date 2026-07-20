Депутат Сейма Польши вызвала скандал, опубликовав фото пойманной во время отпуска рыбы

Депутат Сейма Польши от партии Unia Centrum Изабела Боднар оказалась в центре общественного скандала после того, как опубликовала в соцсетях фотографию из отпуска в Испании, на которой позирует рядом с двумя крупными тунцами, пойманными во время рыбалки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Свой пост политик опубликовала накануне финала чемпионата мира по футболу, пожелав сборной Испании "таких же успехов, как при ловле тунца во время наших испанских каникул".

Życzę dzisiaj Hiszpanom takich sukcesów, jak na połowie tuńczyka podczas naszych hiszpańskich wakacji! 💪



Viva España!!!! 🇪🇸✊⚽️ pic.twitter.com/7430YSUvWC – Izabela Bodnar (@BodnarIzabela) July 19, 2026

Публикация быстро вызвала волну критики. За первые 15 часов после появления поста в соцсети X под ним оставили более 1100 комментариев, большинство из которых были негативными.

Журналистка Polsat News Агнешка Гоздира спросила, "насколько нужно быть лишенным стиля и эмпатии", чтобы не только сделать такое фото, но и обнародовать его.

В ответ Боднар заявила, что критика является проявлением лицемерия, поскольку люди, которые едят суши, также потребляют рыбу, которую кто-то выловил.

Впрочем, журналистка напомнила, что ещё в октябре 2023 года депутат публично выступала в защиту прав животных и поддерживала организацию "Открытые клетки", которая занимается вопросами благополучия животных.

Публицист Ян Шпевак иронично прокомментировал ситуацию словами: "Очевидно, состоятельные люди в Польше действительно платят слишком низкие налоги".

Журналист и публицист Якуб Вех в свою очередь предложил "руководство для политиков", в котором посоветовал не публиковать фотографии из дорогих отпусков, недоступных для большинства общества, а также снимки с мертвыми животными.

Сама Боднар продолжила отстаивать свою позицию, заявив, что каждое суши, каждая рыба или котлета происходят от убитого или выловленного животного, а тех, кого это возмущает, призвала перейти на вегетарианство. В противном случае, по её мнению, у них нет оснований осуждать её поступок.

Напомним, в июне в Польше приняли решение депортировать гражданина Украины, вызвавшего массовое возмущение тем, что выловил гигантского сома из варшавского озера Балатон, нарушив при этом местные правила.

До этого мужчине были предъявлены обвинения в вылове рыбы в запретный сезон, а также в транспортировке улова без воды, что приравнивается к жестокому обращению.