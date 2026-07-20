Опрос: поддержка правительства Бабиша среди чехов начала снижаться

Уровень удовлетворённости избирателей работой правительства премьер-министра Чехии Андрея Бабиша постепенно снижается.

Об этом свидетельствует опрос STEM/MARK, передаёт Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Как показывает опрос, средний уровень удовлетворенности правительством в обществе в целом снизился с января на 4 процентных пункта – до 46%. Среди собственных избирателей рейтинг одобрения правительства составляет 64%, и это свидетельствует о падении на 9 процентных пунктов.

Отмечается, что 18% населения положительно относятся к оппозиции; среди её собственных избирателей этот показатель составляет 36%. Однако это также является снижением по сравнению с январем – на 8 процентных пунктов.

"После прихода к власти нового правительства избиратели верят, что оно выполнит свои обещания, и порой их ожидания слишком высоки", – отметил Ян Бурянец, аналитик агентства STEM/MARK.

В рамках опроса избирателей также попросили оценить работу партий, за которые они голосовали на последних парламентских выборах, по пятибалльной шкале.

Худший результат показали "Автомобилисты" – 35% их избирателей оценили деятельность партии на "1" или "2".

В конце мая опросы показывали, что президент Чехии Петр Павел является единственным возможным кандидатом на пост следующего главы государства, который мог бы набрать более половины голосов избирателей.

В конце июня писали, что партия "Автомобилисты за себя", входящая в правящую коалицию в Чехии и правительство Бабиша, в случае проведения выборов в мае не преодолела бы проходной барьер.