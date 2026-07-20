ЗМІ: міністр оборони Німеччини хоче зустрітися з Гегсетом у США у вересні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує зустрітися зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом під час поїздки до Вашингтона та Техасу у вересні.

Про це свідчать внутрішні планові документи, з якими ознайомилося Politico, пише "Європейська правда".

Як зазначається, до запропонованої програми входить візит до Пентагону та можлива двосторонню зустріч із Гегсетом. Посадовці також розглядають можливість зустрічей із членами Конгресу, представниками Ради національної безпеки США та керівниками оборонної промисловості.

Поїздка, запланована на п’ятиденний період у середині вересня, завершиться в районі Далласа-Форт-Ворта церемонією презентації винищувача F-35 американського виробництва, який має бути переданий німецьким збройним силам.

Як зазначається, у травні німецький міністр відмовився від запланованої поїздки до Північної Америки після того, як не вдалося домовитися про зустріч з Гегсетом.

Варто зазначити, що нещодавно німецький канцлер Фрідріх Мерц оголосив, що уряд США погодився на продаж Німеччині крилатих ракет великої дальності Tomahawk.

Видання Financial Times раніше повідомило, що Німеччина тисне на США, щоб ті дозволили виробляти більше американської зброї на німецькій території.

А Пісторіус підтвердив наміри збільшити виробництво американської зброї у Німеччині.