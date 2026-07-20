СМИ: министр обороны Германии хочет встретиться с Хегсетом в США в сентябре

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует встретиться со своим американским коллегой Питом Хегсетом во время поездки в Вашингтон и Техас в сентябре.

Об этом свидетельствуют внутренние плановые документы, с которыми ознакомилось Politico, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в предлагаемую программу войдут визит в Пентагон и возможная двусторонняя встреча с Хегсетом. Чиновники также рассматривают возможность встреч с членами Конгресса, представителями Совета национальной безопасности США и руководителями оборонной промышленности.

Поездка, запланированная на пятидневный период в середине сентября, завершится в районе Далласа-Форт-Уорта церемонией презентации истребителя F-35 американского производства, который должен быть передан немецким вооруженным силам.

Как отмечается, в мае немецкий министр отказался от запланированной поездки в Северную Америку после того, как не удалось договориться о встрече с Хегсетом.

Стоит отметить, что недавно немецкий канцлер Фридрих Мерц объявил, что правительство США согласилось на продажу Германии крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

Издание Financial Times ранее сообщило, что Германия оказывает давление на США, чтобы те разрешили производить больше американского оружия на немецкой территории.

А Писториус подтвердил намерения увеличить производство американского оружия в Германии.