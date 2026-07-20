Сибіга розповів про переговори у Києві з топдипломатом Ватикану

Глава МЗС Андрій Сибіга прийняв у Києві секретаря Ватикану із відносин з державами, архиєпископа Пола Річарда Галлагера, обговоривши із ним повернення українських військовополонених, незаконно утримуваних цивільних осіб та кожної депортованої дитини.

Про це Сибіга розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС наголосив, що одним із найважливіших гуманітарних пріоритетів України залишається забезпечення повернення всіх українських військовополонених, незаконно утримуваних цивільних осіб та кожної депортованої української дитини.

Також він наголосив на нагальній потребі захистити релігійну та культурну спадщину України, особливо після нещодавнього удару Росії по Києво-Печерській лаврі, та закликав до подальшої міжнародної підтримки цих зусиль.

"Я поінформував архієпископа Галлагера про ситуацію на полі бою, мирні зусилля України та зростаючу роль Європи у досягненні всеосяжного та тривалого миру. Кремль продовжує посилювати терор проти цивільного населення та розширювати свою кампанію з вербування найманців по всьому світу, зокрема в Африці. Ми обговорили шляхи запобігання такій експлуатації вразливих громад через діалог із партнерами та релігійними лідерами", – зауважив Сибіга.

Вони також обговорили подальшу гуманітарну співпрацю та підтримку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у квітні мав розмову з Папою Римським Левом XIV. Його розмова з понтифіком відбувалась на тлі масованої атаки РФ на Україну.

Під час свого першого різдвяного звернення Папа Римський Лев XIV закликав до миру в Україні.