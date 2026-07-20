Сибига рассказал о переговорах в Киеве с топ-дипломатом Ватикана

Глава МИД Андрей Сибига принял в Киеве секретаря Ватикана по отношениям с государствами, архиепископа Пола Ричарда Галлахера, и обсудил с ним вопрос о возвращении украинских военнопленных, незаконно удерживаемых гражданских лиц и каждого депортированного ребенка.

Об этом Сибига рассказал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД подчеркнул, что одним из важнейших гуманитарных приоритетов Украины остается обеспечение возвращения всех украинских военнопленных, незаконно удерживаемых гражданских лиц и каждого депортированного украинского ребенка.

Также он подчеркнул насущную необходимость защитить религиозное и культурное наследие Украины, особенно после недавнего удара России по Киево-Печерской лавре, и призвал к дальнейшей международной поддержке этих усилий.

"Я проинформировал архиепископа Галлахера о ситуации на поле боя, мирных усилиях Украины и растущей роли Европы в достижении всеобъемлющего и прочного мира. Кремль продолжает усиливать террор против гражданского населения и расширять свою кампанию по вербовке наемников по всему миру, в частности в Африке. Мы обсудили пути предотвращения такой эксплуатации уязвимых сообществ посредством диалога с партнерами и религиозными лидерами", – отметил Сибига.

Они также обсудили дальнейшее гуманитарное сотрудничество и поддержку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в апреле провел беседу с Папой Римским Львом XIV. Его беседа с понтификом состоялась на фоне массированной атаки РФ на Украину.

Во время своего первого рождественского обращения Папа Римский Лев XIV призвал к миру в Украине.