В уряді Естонії поки не бачать причин закривати кордон з РФ, але готові до цього

Ситуація на кордоні Естонії з Росією поки не дає підстав задумуватись про його закриття, проте за виникнення таких обставин рішення може бути ухвалене дуже швидко.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Таро.

Таро зазначив, що рішення стосовно функціонування пунктів пропуску на естонсько-російському кордоні прямо залежать від оцінки загроз для нацбезпеки, і наразі причин для їхнього закриття немає.

"Якщо виникне безпосередня загроза для Естонії, кордон буде закритий невідкладно", – сказав він.

На тлі рішення сусідньої Фінляндії ще в кінці 2023 року закрити кордон з РФ в Естонії час від часу лунають заклики вчинити так само.

Міністр зазначив, що з боку росіян, які їздять через кордон з Естонією, продовжуються спроби провозити підсанкційні товари, та що такі випадки продовжують ретельно виявляти.

Він також нагадав, що росіян-туристів на кордоні давно не пропускають. В основному кордон перетинають росіяни, які мають посвідку на проживання в якійсь із держав Європи, чи мають подвійне громадянство.

Нагадаємо, також естонські КПП скоротили час роботи – вночі вони закриті. Рішення ухвалили через прикордонні інциденти з боку Росії.