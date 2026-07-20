В правительстве Эстонии пока не видят причин для закрытия границы с РФ, но готовы к этому

Ситуация на границе Эстонии с Россией пока не дает оснований задумываться о её закрытии, однако в случае возникновения таких обстоятельств решение может быть принято очень быстро.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр внутренних дел Игорь Таро.

Таро отметил, что решения относительно функционирования пунктов пропуска на эстонско-российской границе напрямую зависят от оценки угроз национальной безопасности, и на данный момент причин для их закрытия нет.

"Если возникнет непосредственная угроза для Эстонии, граница будет закрыта незамедлительно", – сказал он.

На фоне решения соседней Финляндии еще в конце 2023 года закрыть границу с РФ в Эстонии время от времени раздаются призывы поступить так же.

Министр отметил, что со стороны россиян, пересекающих границу с Эстонией, продолжаются попытки провозить товары, подпадающие под санкции, и что такие случаи продолжают тщательно выявляться.

Он также напомнил, что россиян-туристов на границе давно не пропускают. В основном границу пересекают россияне, имеющие вид на жительство в одном из европейских государств или обладающие двойным гражданством.

Напомним, что эстонские пограничные контрольно-пропускные пункты сократили время работы – ночью они закрыты. Решение было принято из-за пограничных инцидентов со стороны России.