В Литві кажуть, що уникнули проблем з новою системою в'їзду в ЄС

У той час як деякі столиці Європейського Союзу (повідомляють про збої, спричинені новою Системою в’їзду/виїзду (EES), Литва заявляє про відсутність подібних проблем.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Зокрема, представник Служби охорони державного кордону Литви (СОДДЛ) Гедрюс Мішутіс розповів, що ні під час впровадження системи, ні з 10 квітня, коли вона запрацювала на повну потужність, не було проблем із чергами, затримками або запізненнями пасажирів на рейси.

Компанія Lietuvos oro uostai ("Литовські аеропорти") також зазначила, що робота системи, яка автоматично реєструє в’їзд громадян країн, що не входять до ЄС, до 29 європейських держав, не спричиняє незручностей.

"Ситуація в аеропортах стабільна. Досі ми не отримували скарг, система працює у штатному режимі", – зазначили в литовській держкомпанії.

За даними СОДДЛ, з 10 квітня, коли EES почала функціонувати в повному обсязі, до 15 липня через литовські прикордонні пункти з різних причин не було пропущено 627 осіб.

Загалом за цей самий період було перевірено 822 411 громадян третіх країн.

Раніше повідомлялося, що коаліція з дев'яти країн ЄС, серед яких Франція, закликає Брюссель продовжити термін дії надзвичайної гнучкості для системи в'їзду-виїзду, стверджуючи, що блок ще не готовий поступово скасовувати чинні запобіжні заходи.

Лист дев’ятьох країн з'явився на тлі того, як аеропорти та авіакомпанії б'ють на сполох через те, що нова система спричиняє довгі черги та збої в роботі під час літнього туристичного сезону.

Перед цим ЄС відхилив заклик авіаційної галузі призупинити впровадження нових біометричних прикордонних перевірок після того, як ця суперечлива система спричинила хаос в аеропортах та на сухопутних прикордонних пунктах.