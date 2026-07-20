В Литве заявляют, что избежали проблем с новой системой въезда в ЕС

В то время как некоторые столицы Европейского Союза сообщают о сбоях, вызванных новой системой въезда/выезда (EES), Литва заявляет об отсутствии подобных проблем.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В частности, представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис рассказал, что ни во время внедрения системы, ни с 10 апреля, когда она заработала на полную мощность, не было проблем с очередями, задержками или опозданиями пассажиров на рейсы.

Компания Lietuvos oro uostai ("Литовские аэропорты") также отметила, что работа системы, которая автоматически регистрирует въезд граждан стран, не входящих в ЕС, в 29 европейских государств, не вызывает неудобств.

"Ситуация в аэропортах стабильная. До сих пор мы не получали жалоб, система работает в штатном режиме", – отметили в литовской госкомпании.

По данным СОГГЛ, с 10 апреля, когда EES начала функционировать в полном объеме, до 15 июля через литовские пограничные пункты по разным причинам не было пропущено 627 человек.

Всего за этот же период было проверено 822 411 граждан третьих стран.

Ранее сообщалось, что коалиция из девяти стран ЕС, в числе которых Франция, призывает Брюссель продлить срок действия чрезвычайной гибкости для системы въезда-выезда, утверждая, что блок ещё не готов постепенно отменять действующие меры предосторожности.

Письмо девяти стран появилось на фоне того, как аэропорты и авиакомпании бьют тревогу из-за того, что новая система вызывает длинные очереди и сбои в работе во время летнего туристического сезона.

Ранее ЕС отклонил призыв авиационной отрасли приостановить внедрение новых биометрических пограничных проверок после того, как эта спорная система вызвала хаос в аэропортах и на сухопутных пограничных пунктах.