ЗМІ: Пентагон частково розкриває інформацію про поранених у війні з Іраном

Пентагон здебільшого не розкриває інформацію про військових, що отримали поранення внаслідок ударів Ірану по американських об’єктах – що пояснюють "операційною безпекою".

Про це йдеться у матеріалі The New York Times, пише "Європейська правда".

Від кількох посадовців, що спілкувались на умовах анонімності, журналістам стало відомо, що протягом тижня до п’ятниці 17 липня від ударів Ірану постраждало більше американських військових, аніж повідомляли публічно.

Зокрема, окрім випадку 17 липня у Йорданії, де загинули двоє військових, один зник безвісти і четверо потребували госпіталізації через травми, було ще три іранських удари з постраждалими. За словами співрозмовників, внаслідок них отримали поранення "десятки" американських військових і були пошкоджені кілька гелікоптерів. Пентагон не повідомляв про ці удари та про наслідки.

Неназваний посадовець-військовий у коментарях виданню зазначив, що командування не зобов’язане публічно інформувати про постраждалих військовослужбовців, особливо якщо вони швидко повертаються у стрій.

Ще один співрозмовник зауважив, що було б недоречно поширювати інформацію, яка може "допомагати Ірану".

Головний речник Пентагону Шон Парнелл заперечив, що військові втрати приховуються. Він також вказав, що Пентагон веде публічно доступний облік-аналіз втрат з "агрерованими цифрами", хоча туди не включають деталей про конкретні обставини поранення.

За даними на цьому ресурсі, за час кампанії проти Ірану загинули 14 і отримали поранення 427 американських військових. За словами речника, ці цифри включають у тому числі поранення і травми за обставин, не пов’язаних з бойовими діями.

Із загибеллю на території Йорданії двох американських військових та ще одного в Іраку минулого тижня (яких вочевидь ще не включили у статистику) кількість безповоротних втрат США серед особового складу за час війни проти Ірану досягла 17.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США знову "дуже сильно" вдарили по Ірану "на честь" загиблих американських військовослужбовців.

Також днями він заявляв, що в Ірані "нікого не залишиться", якщо Тегеран не піде на мирну угоду.