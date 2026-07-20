СМИ: Пентагон частично раскрывает информацию о раненых в войне с Ираном

Пентагон в основном не раскрывает информацию о военных, получивших ранения в результате ударов Ирана по американским объектам, что объяснют "оперативной безопасностью".

Об этом говорится в материале The New York Times, пишет "Европейская правда".

От нескольких чиновников, общавшихся на условиях анонимности, журналистам стало известно, что в течение недели до пятницы, 17 июля, от ударов Ирана пострадало больше американских военных, чем сообщалось в публичных заявлениях.

В частности, помимо случая 17 июля в Иордании, где погибли двое военных, один пропал без вести и четверо нуждались в госпитализации из-за травм, было еще три иранских удара с пострадавшими. По словам собеседников, в результате них получили ранения "десятки" американских военных и были повреждены несколько вертолетов. Пентагон не сообщал об этих ударах и об их последствиях.

Неназванный военный чиновник в комментариях изданию отметил, что командование не обязано публично информировать о пострадавших военнослужащих, особенно если они быстро возвращаются в строй.

Еще один собеседник отметил, что было бы неуместно распространять информацию, которая может "помочь Ирану".

Главный спикер Пентагона Шон Парнелл опроверг утверждения о том, что военные потери скрываются. Он также указал, что Пентагон ведет общедоступный учет и анализ потерь, хотя туда не включаются подробности о конкретных обстоятельствах ранений.

По данным этого ресурса, за время кампании против Ирана погибли 14 и получили ранения 427 американских военнослужащих. По словам Парнелла, эти цифры включают, в том числе, ранения и травмы, полученные в обстоятельствах, не связанных с боевыми действиями.

С учетом гибели на территории Иордании двух американских военнослужащих и еще одного в Ираке на прошлой неделе (которых, очевидно, еще не включили в статистику) число безвозвратных потерь США среди личного состава за время войны против Ирана достигло 17.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США вновь "очень сильно" нанесли удар по Ирану "в честь" погибших американских военнослужащих.

Также на днях он заявлял, что в Иране "никого не останется", если Тегеран не пойдет на мирное соглашение.