В Іспанії двоє осіб загинули, 80 поранені під час святкувань перемоги збірної на ЧС з футболу

У ніч святкування перемоги Іспанії у фіналі Чемпіонату світу з футболу по всій країні загинули дві людини, понад 80 отримали поранення, а щонайменше 12 осіб було затримано.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE.

Як зазначено, в іспанській столиці Мадриді в перші години понеділка було затримано сім осіб: п’ять із них – за злочин на ґрунті ненависті після сварки в барі, ще одне – за порушення громадського порядку та опір представникам влади на площі Сібелес, а останнє – за грубу непокору на площі Пуерта-дель-Соль.

Крім того, мадридські медичні служби доставили до міських лікарень загалом 36 постраждалих.

Зі свого боку, правоохоронці затримали в Барселоні трьох осіб за різні крадіжки, скоєні вночі, а медичні служби надали допомогу 29 людям: 24 з них отримали легкі травми, а 5 – травми середньої тяжкості.

У містечку Сьюдад-Родріго в провінції Саламанка 13-річний підліток загинув, а інший перебуває у важкому стані з переломом ноги та госпіталізований до лікарні після обвалу фонтану на площі "Глорієта-дель-Арболь-Гордо", в результаті чого також постраждав третій підліток, якого вже виписали з лікарні.

Крім того, служба екстреної допомоги 112 Кастилії-Ла-Манчі повідомила про смерть молодого чоловіка віком близько 20 років на площі в містечку Сонсека (провінція Толедо), який почав страждати від судом під час перегляду футбольного матчу.

Також 19-річний хлопець був доставлений у важкому стані до Університетської лікарні Толедо після того, як у Сесеньї на нього напали з ножем.

У Памплоні розслідується напад на групу військовослужбовців, які вчора ввечері дивилися матч у барі в Берріозарі, в результаті чого загалом шестеро людей отримали поранення, троє з них – військовослужбовці.

Також поліція встановила особи 20 осіб у Більбао, де група людей у каптурах намагалася зірвати трансляцію фіналу на екрані, встановленому Народною партією, а також ще трьох осіб в Алаві, де було скоєно напад на людину, яка була одягнена у футболку національної збірної.

У Валенсії сьогодні рано-вранці затримано двох осіб за опір владі, які кидали бруківку в місцеву поліцію; це сталося під час святкувань, які загалом у місті пройшли "дуже спокійно", як повідомили агентству EFE джерела в мерії.

Нещодавно також фінська поліція затримала 48 осіб після вуличної бійки футбольних фанатів у Лахті.