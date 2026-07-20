В Испании два человека погибли, 80 получили ранения во время празднования победы сборной на ЧМ по футболу

В ночь празднования победы Испании в финале Чемпионата мира по футболу по всей стране погибли два человека, более 80 получили ранения, а не менее 12 человек были задержаны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.

Как отмечается, в испанской столице Мадриде в первые часы понедельника были задержаны семь человек: пятеро из них – за преступление на почве ненависти после ссоры в баре, ещё один – за нарушение общественного порядка и сопротивление представителям власти на площади Сибелес, а последний – за грубое неповиновение на площади Пуэрта-дель-Соль.

Кроме того, мадридские медицинские службы доставили в городские больницы в общей сложности 36 пострадавших.

Со своей стороны, правоохранители задержали в Барселоне трех человек за различные кражи, совершенные ночью, а медицинские службы оказали помощь 29 людям: 24 из них получили легкие травмы, а 5 – травмы средней тяжести.

В городке Сьюдад-Родриго в провинции Саламанка 13-летний подросток погиб, а другой находится в тяжёлом состоянии с переломом ноги и госпитализирован в больницу после обрушения фонтана на площади "Глориета-дель-Арболь-Гордо", в результате чего также пострадал третий подросток, которого уже выписали из больницы.

Кроме того, служба экстренной помощи 112 Кастилии-Ла-Манчи сообщила о смерти молодого человека в возрасте около 20 лет на площади в городке Сонсека (провинция Толедо), который начал страдать от судорог во время просмотра футбольного матча.

Также 19-летний парень был доставлен в тяжелом состоянии в Университетскую больницу Толедо после того, как в Сесении на него напали с ножом.

В Памплоне расследуется нападение на группу военнослужащих, которые вчера вечером смотрели матч в баре в Берриосаре, в результате чего в общей сложности шесть человек получили ранения, трое из них – военнослужащие.

Также полиция установила личности 20 человек в Бильбао, где группа людей в капюшонах пыталась сорвать трансляцию финала на экране, установленном Народной партией, а также ещё трёх человек в Алаве, где было совершено нападение на человека, одетого в футболку национальной сборной.

В Валенсии сегодня рано утром задержаны два человека за сопротивление властям, которые бросали брусчатку в местную полицию; это произошло во время празднований, которые в целом в городе прошли "очень спокойно", как сообщили агентству EFE источники в мэрии.

Недавно также финская полиция задержала 48 человек после уличной драки футбольных фанатов в Лахти.