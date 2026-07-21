Стало відоме ім’я міністра оборони в новому уряді Британії

Міністром оборони Великої Британії в уряді під керівництвом Енді Бернема став колишній міністр охорони здоров’я Вес Стрітінг.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Стрітінг замінив на цій посаді колишнього офіцера армії Дена Джарвіса, який обійняв її минулого місяця після відставки Джона Гілі.

Вес Стрітінг

Коментуючи своє призначення, Стрітінг сказав, що "забезпечить наші збройні сили необхідними ресурсами".

"Забезпечення безпеки нашої країни – це головний обов’язок уряду. Для мене честь обійняти посаду міністра оборони. Ми забезпечимо наші збройні сили необхідними ресурсами та будемо непохитно стояти пліч-о-пліч з нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною", – зазначив Стрітінг.

Колишній міністр охорони здоров’я у травні пішов у відставку з уряду, намагаючись усунути прем’єр-міністра Кіра Стармера та самому стати лідером Лейбористської партії.

Детально про Стрітінга ми розповідали у статті Вес Стрітінг поверне Британію до ЄС? Що може змінитися після Стармера та чого чекати Україні.

Повідомляли також, що колишній очільник британського Міноборони Джон Гілі у новому уряді стане міністром фінансів.

А міністром закордонних справ Бернем обрав Еда Мілібенда, який раніше очолював Міністерство енергетики.

Детальніше про наступника Кіра Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.