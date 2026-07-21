Стало известно имя министра обороны в новом правительстве Британии

Министром обороны Великобритании в правительстве под руководством Энди Бернема стал бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Стритинг сменил на этом посту бывшего офицера армии Дэна Джарвиса, который занял эту должность в прошлом месяце после отставки Джона Хили.

Уэс Стритинг

Комментируя свое назначение, Стритинг сказал, что "обеспечит наши вооруженные силы необходимыми ресурсами".

"Обеспечение безопасности нашей страны – это главная обязанность правительства. Для меня честь занять пост министра обороны. Мы обеспечим наши вооруженные силы необходимыми ресурсами и будем непоколебимо стоять плечом к плечу с нашими международными союзниками, особенно с Украиной", – отметил Стритинг.

Бывший министр здравоохранения в мае ушел в отставку из правительства, пытаясь сместить премьер-министра Кира Стармера и самому стать лидером Лейбористской партии.

Подробнее о Стритинге мы рассказывали в статье Вернет ли Уэс Стритинг Великобританию в ЕС? Что может измениться после Стармера и чего следует ожидать Украине.

Сообщалось также, что бывший глава британского Минобороны Джон Хили в новом правительстве станет министром финансов.

А министром иностранных дел Бернем выбрал Эда Милибенда, который ранее возглавлял Министерство энергетики.

Подробнее о преемнике Кира Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.