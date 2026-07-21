Радник президента Литви: ентузіазм ЄС щодо санкцій проти Росії слабшає

Старший радник президента Литви Дейвідас Матульоніс попередив, що всередині ЄС слабшає ентузіазм стосовно впровадження нових санкцій проти Росії.

Заяву литовського посадовця наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Матульоніс, ЄС має дійти згоди щодо впровадження нового пакета санкцій проти РФ.

За його словами, не вводити нові обмеження щодо Росії було б помилкою, оскільки тиск дає результат.

"Якось потроху зменшується ентузіазм щодо санкцій проти Росії, але це помилка, оскільки саме зараз потрібно і зберегти, і посилити санкції, адже дійсно видно, що в самій позиції Росії спостерігається певне розхитування", – сказав радник литовського президента.

Він наголосив: якщо Захід дійсно прагне змусити Росію розпочати переговори з Україною щодо миру, "то без санкцій, без їхнього посилення нам буде важко цього досягти".

Як повідомляла "Європейська правда", Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у середу, 15 липня, не зміг прийняти рішення щодо ухвалення нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, але, поки дискусії тривають, вирішив заморозити цінову стелю на російську нафту до 23 липня.

Повідомляли, що група країн, серед яких Греція та Австрія, висловила заперечення проти цього пакету з різних причин.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у понеділок говорив, що країни ЄС не можуть дійти згоди щодо посилення обмежень на російський скраплений природний газ.

Раніше 21-й пакет санкцій погрожувала заблокувати Болгарія, вимагаючи вилучення зі списків патріарха РПЦ Кирила, пізніше до неї приєдналася Італія. Але наразі, з вилученням зі списків Кирила, ці претензії зняті.