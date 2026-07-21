Советник президента Литвы: энтузиазм ЕС к санкциям против России ослабевает

Старший советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис предупредил, что внутри ЕС ослабевает энтузиазм в отношении введения новых санкций против России.

Заявление литовского чиновника приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Матулёнис, ЕС должен прийти к соглашению о введении нового пакета санкций против РФ.

По его словам, не вводить новые ограничения в отношении России было бы ошибкой, поскольку давление дает результат.

"Постепенно снижается энтузиазм в отношении санкций против России, но это ошибка, поскольку именно сейчас нужно и сохранить, и усилить санкции, ведь действительно видно, что в самой позиции России наблюдается некоторое колебание", – сказал советник литовского президента.

Он подчеркнул: если Запад действительно стремится заставить Россию начать переговоры с Украиной о мире, "то без санкций, без их усиления нам будет трудно этого добиться".

Как сообщала "Европейская правда", Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в среду, 15 июля, не смог принять решение об утверждении нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России, но, пока дискуссии продолжаются, решил заморозить ценовой потолок на российскую нефть до 23 июля.

Сообщалось, что группа стран, в числе которых Греция и Австрия, выразила возражения против этого пакета по разным причинам.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в понедельник заявил, что страны ЕС не могут прийти к соглашению по поводу ужесточения ограничений на российский сжиженный природный газ.

Ранее 21-й пакет санкций угрожала заблокировать Болгария, требуя исключения из списков патриарха РПЦ Кирилла, позже к ней присоединилась Италия. Но сейчас, после исключения из списков Кирилла, эти претензии сняты.