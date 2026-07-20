Американські військові проведуть навчання над Польщею

Оперативне командування польських Збройних сил повідомило, що наприкінці липня – на початку серпня американське Багатодоменне командування в Європі (MDC-E) проведе в Польщі навчання із застосуванням стратосферних мікрокуль.

Про це йдеться у повідомленні польського командування у понеділок, пише "Європейська правда".

Повітряні кулі здійснюватимуть польоти над Польщею відповідно до чинних нормативних актів та під наглядом органів, відповідальних за безпеку та контроль повітряного простору.

Під час навчань мешканці різних регіонів країни можуть помітити в небі невеликі кулі, а після завершення їхніх польотів – також фрагменти використаного обладнання. Однак військові наголошують, що навчання не становлять загрози для людей і не вплинуть на повсякденне життя мешканців.

Якщо хтось натрапить на елементи, які можуть походити з такого аеростата, не слід їх торкатися чи намагатися самостійно вилучити. Натомість потрібно якомога швидше повідомити про знахідку відповідним службам.

Стратосферні мікрокулі – це невеликі платформи, що піднімаються на висоту близько 18–30 км і використовуються збройними силами переважно для розвідувальних, спостережних та комунікаційних завдань.

Вони можуть нести легкі датчики, камери та пристрої для перехоплення радіосигналів, що дає змогу вести спостереження за великими територіями протягом багатьох годин або днів. Завдяки здатності виконувати функції ретрансляторів зв’язку вони підтримують військовий зв’язок на територіях, позбавлених інфраструктури.

Як повідомлялося, у вівторок, 21 липня, по всій Польщі відбудуться масштабні навчання з перевірки систем попередження населення про можливі повітряні загрози.

Також у Польщі з 20 липня починаються військові навчання в Опольському воєводстві, на південному заході країни, що триватимуть до кінця липня.