В Литве экипажи вертолетов Black Hawk впервые провели учения с боевой стрельбой

Экипажи новых вертолетов Black Hawk, дислоцированных на авиабазе ВВС Литвы, впервые с момента прибытия этой техники в страну провели учебные стрельбы с использованием пулеметов M240H калибра 7,62 мм.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

В ходе трехдневной подготовки экипажи отработали различные сценарии боевых стрельб и совершенствовали навыки обращения с оружием, обнаружения целей и управления огнем.

Особое внимание уделялось вопросам безопасности, связи между пилотами и бортовыми стрелками, а также координации действий – факторам, имеющим решающее значение при выполнении боевых и специальных операций или задач по переброске войск.

"Эти учения стали важным этапом подготовки экипажей, поскольку позволили пилотам и членам летных экипажей отработать задачи по огневой поддержке с вертолетов в реальных условиях", – отметили в литовской армии.

Военные также добавили, что такие учения способствуют совершенствованию стрелкового мастерства и точности, а также отработке слаженности действий экипажа, навыков быстрого принятия решений и умения безопасно выполнять задачи по огневой поддержке при поражении наземных целей.

7,62-миллиметровые пулеметы M240H, использовавшиеся во время учений, специально адаптированы для вертолетов Black Hawk. Они предназначены для эффективного ведения огня при воздушной поддержке с борта движущегося вертолета.

Военные отмечают, что первые учения такого рода с боевой стрельбой знаменуют собой еще один важный шаг в интеграции платформы UH-60M Black Hawk в систему Вооруженных сил Литвы.

Сообщалось, что в Польше с 20 июля начались военные учения в Опольском воеводстве на юго-западе страны, которые продлятся до конца июля.

А в конце июля – начале августа американское Многодоменное командование в Европе (MDC-E) проведет в Польше учения с применением стратосферных микрошаров.