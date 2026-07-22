У Польщі засудили водія з України, що керував вантажівкою з 2,5 проміле алкоголю у крові

У Польщі у прискореному порядку засудили 63-річного водія вантажівки з України, затриманого на автомагістралі А4: у його крові виявили 2,5 проміле алкоголю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Інцидент стався у понеділок після обіду на автомагістралі А4 в районі Бохні у Малопольському воєводстві.

Вантажівку, що рухалася "змійкою", помітив інший водій, який змусив її з’їхати на аварійну смугу та викликав поліцію.

63-річного українця, який керував транспортним засобом, було затримано. З’ясувалося, що в його організмі було 2,5 проміле алкоголю.

У вівторок чоловіка за прискореною процедурою засудили до одного року позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання на три роки.

Також йому призначили семирічну заборону на керування транспортними засобами.

Нагадаємо, у червні у Польщі вирішили депортувати громадянина України, який спричинив масштабне обурення тим, що забрав як здобич велетенського сома з варшавського озера Балатон, порушивши при цьому місцеві правила.

Перед цим чоловіку висунули звинувачення у вилові риби в заборонений сезон, а також транспортуванні здобичі без води, що прирівнюється до жорстокого поводження.