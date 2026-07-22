В Польше приговорили водителя из Украины, управлявшего грузовиком с 2,5 промилле алкоголя в крови

В Польше в ускоренном порядке приговорили 63-летнего водителя грузовика из Украины, задержанного на автомагистрали А4: в его крови обнаружили 2,5 промилле алкоголя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Инцидент произошел в понедельник после обеда на автомагистрали А4 в районе Бохни в Малопольском воеводстве.

Грузовик, двигавшийся "змейкой", заметил другой водитель, который заставил его съехать на аварийную полосу и вызвал полицию.

63-летний украинец, управлявший транспортным средством, был задержан. Выяснилось, что в его организме было 2,5 промилле алкоголя.

Во вторник мужчину по ускоренной процедуре приговорили к одному году лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года.

Также ему назначили семилетний запрет на управление транспортными средствами.

Напомним, в июне в Польше приняли решение депортировать гражданина Украины, вызвавшего широкое возмущение тем, что выловил гигантского сома из варшавского озера Балатон, нарушив при этом местные правила.

До этого мужчине были предъявлены обвинения в вылове рыбы в запретный сезон, а также в транспортировке улова без воды, что приравнивается к жестокому обращению.