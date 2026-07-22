В Германии сообщили о сроках передачи Украине ТЭЦ, связанной с "Северным потоком"

В немецкой энергетической компании SEFE сообщили, что демонтаж и перевозка в Украину оборудования ТЭЦ в Любмине, которая ранее использовалась для транспортировки газа из "Северного потока-1", планируется завершить в первом квартале 2027 года.

Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщили в SEFE, пишет "Европейская правда".

SEFE является мажоритарным акционером оператора электростанции Industriekraftwerk Greifswald GmbH (IKG) в Любмине, расположенной недалеко от Грайфсвальда.

"Соглашение о передаче по-прежнему остается в силе, а территория IKG в начале июля была передана "Нафтогазу". Компании, привлеченные украинской стороной, очевидно, в ближайшее время начнут демонтаж и транспортировку компонентов электростанции", – сообщили в SEFE.

В компании отметили, что более точные данные о начале и ходе работ пока предоставить невозможно. Завершение демонтажа и перевозки оборудования ожидается в первом квартале 2027 года.

SEFE – немецкая государственная энергетическая компания. Ее дочерняя структура SEFE Energy владеет 51% компании Industriekraftwerk Greifswald GmbH (IKG), которой принадлежит установка в Любмине. Остальные 49% принадлежат E.ON Energy Projects.

Речь идет о теплоэлектроцентрали общей мощностью 84 МВт, из которых 38,2 МВт приходится на электрическую, а 45,8 МВт – на тепловую мощность.

Установка работала в Любмине вблизи места выхода на сушу газопровода "Северный поток-1" и использовалась, в частности, для подогрева российского газа, поступавшего в Германию по дну Балтийского моря.

После прекращения поставок российского газа по "Северному потоку-1" в 2022 году эксплуатация ТЭЦ утратила экономический смысл. В 2023 году её работу остановили, а впоследствии решили передать Украине.

Ранее в немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" призвали не передавать Украине выведенную из эксплуатации газовую электростанцию из Любмина.