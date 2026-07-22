Уряд Німеччини обурився затриманню кореспондента DW в Туреччині

В уряді Німеччини заявили, що "вкрай обурені" повторним затриманням кореспондента Deutsche Welle (DW) Алікана Улудага в Туреччині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник німецького уряду, якого цитує Reuters.

У вівторок турецька прокуратура повідомила, що Улудага було знову затримано за підозрою в розпалюванні ненависті та ворожнечі, а також у публічному поширенні інформації, що вводить в оману.

Пізніше в середу суд в Анкарі звільнив Улудага під заходи судового контролю, заборонивши йому виїзд за кордон.

Представник уряду Німеччини заявив, що турецька влада діє в порушення свободи преси, дотримуватися якої Туреччина зобов’язалася, приєднавшись до Ради Європи та підписавши Європейську конвенцію з прав людини.

Однак він додав, що консульства та посольство Німеччини в Туреччині не втручатимуться в цю справу, оскільки Улудаг не є громадянином Німеччини.

Нагадаємо, у лютому Улудага затримали в Анкарі через поширення "оманливої" інформації.

Перед тим у Туреччині засудили журналіста Фатіха Алтайлі до чотирьох років і двох місяців ув'язнення за "погрози президенту" Реджепу Таїпу Ердогану через свої коментарі на YouTube-каналі.