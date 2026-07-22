Правительство Германии выразило возмущение задержанием корреспондента DW в Турции

В правительстве Германии заявили, что "крайне возмущены" повторным задержанием корреспондента Deutsche Welle (DW) Аликана Улудага в Турции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель немецкого правительства, которого цитирует Reuters.

Во вторник турецкая прокуратура сообщила, что Улудаг был вновь задержан по подозрению в разжигании ненависти и вражды, а также в публичном распространении вводящей в заблуждение информации.

Позже в среду суд в Анкаре освободил Улудага под меры судебного контроля, запретив ему выезд за границу.

Представитель правительства Германии заявил, что турецкие власти действуют в нарушение свободы прессы, соблюдение которой Турция обязалась обеспечить, присоединившись к Совету Европы и подписав Европейскую конвенцию по правам человека.

Однако он добавил, что консульства и посольство Германии в Турции не будут вмешиваться в это дело, поскольку Улудаг не является гражданином Германии.

Напомним, в феврале Улудага задержали в Анкаре за распространение "вводящей в заблуждение" информации.

Ранее в Турции приговорили журналиста Фатиха Алтайли к четырем годам и двум месяцам лишения свободы за "угрозы президенту" Реджепу Тайипу Эрдогану из-за его комментариев на YouTube-канале.