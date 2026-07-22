З Польщі депортують на 10 років українця, який порушив рух метро хуліганською витівкою

З Польщі після хуліганської витівки депортують на 10 років громадянина України, який у понеділок спричинив серйозні перебої у русі метро Варшави.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

За публічною версією подій, у понеділок 20 липня 38-річний українець з хуліганських мотивів кинув свій рюкзак на колію метро на станції "Центр" (Centrum), після чого втік. Його вчинок спричинив евакуацію сотень людей і тривалу зупинку руху.

За висновками слідства, вчинок був хуліганством, а не замовною дією. Поліція передала правопорушника прикордонникам.

За даними RMF24, там вже ухвалили рішення про депортацію українця з 10-річною забороною на в’їзд. Його мають відвезти на кордон та передати українським прикордонникам.

Нагадаємо, у червні з Польщі депортували громадянина України, який спричинив масштабне обурення тим, що забрав як здобич велетенського сома з варшавського озера Балатон, який був місцевою легендою.

Перед цим чоловіку висунули звинувачення у вилові риби в заборонений сезон, а також транспортуванні здобичі без води, що прирівнюється до жорстокого поводження.

У травні в Польщі заборонили в’їзд до країни на п'ять років українському блогеру, який всупереч правилам заїхав автомобілем до озера Морське Око у заповідній зоні.