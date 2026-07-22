Из Польши на 10 лет депортируют украинца, нарушившего движение метро хулиганской выходкой

Из Польши после хулиганской выходки на 10 лет депортируют гражданина Украины, который в понедельник вызвал серьезные перебои в движении варшавского метро.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

По официальной версии событий, в понедельник, 20 июля, 38-летний украинец из хулиганских побуждений бросил свой рюкзак на пути метро на станции "Центр" (Centrum), после чего скрылся. Его поступок привёл к эвакуации сотен людей и длительной остановке движения.

Согласно выводам следствия, поступок был хулиганством, а не заказным действием. Полиция передала правонарушителя пограничникам.

По данным RMF24, там уже приняли решение о депортации украинца с 10-летним запретом на въезд. Его должны отвезти к границе и передать украинским пограничникам.

Напомним, в июне из Польши депортировали гражданина Украины, вызвавшего массовое возмущение тем, что выловил гигантского сома из варшавского озера Балатон, который был местной легендой.

До этого мужчине были предъявлены обвинения в вылове рыбы в запретный сезон, а также в транспортировке улова без воды, что приравнивается к жестокому обращению.

В мае в Польше запретили въезд в страну на пять лет украинскому блогеру, который вопреки правилам заехал на автомобиле к озеру Морское Око в заповедной зоне.