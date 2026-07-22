Каллас повідомила про зупинку ймовірного "тіньового" танкера РФ місією ЄС IRINI

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас оголосила про зупинку для перевірки ймовірного танкера "тіньового флоту" РФ європейською місією IRINI, що діє у Середземному морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила у своєму X.

Каллас повідомила, що 20 липня сили місії ЄС IRINI зайшли на борт нафтового танкера MV SOUTH STAR, запідозривши, що він ходить під фальшивим прапором, що є порушенням міжнародного морського права.

We’re turning up the pressure on Russia’s shadow fleet.



The oil tanker MV SOUTH STAR, suspected of sailing under false flag in breach of international maritime law, has been boarded on 20 July by Operation @EUNAVFOR_MED IRINI forces for flag verification.



Every illicit voyage… pic.twitter.com/Q4esYx4VRl – Kaja Kallas (@kajakallas) July 22, 2026

"Кожен нелегальний рейс допомагає Росії підтримувати свою воєнну машину. Ми доповнюємо санкції діями у морі. Паралельно країни-члени цього тижня надали дозвіл силам операції EUNAVFOR ATALANTA (що діє у Червоному морі та Індійському океані – Ред.) почати захід на борт для верифікації прапора у разі підозри, що йдеться про судно "тіньового флоту" Росії – так само, як робить операція IRINI", – заявила головна дипломатка ЄС.

Місію ЄС IRINI у Середземному морі запустили у 2020 році з метою протидії контрабанді зброї, нафтопродуктів і людей. У 2025 році рішенням Ради ЄС її мандат продовжили до 31 березня 2027 року та доповнили завдання збором інформації про різноманітну тіньову діяльність в акваторії Середземного моря та загрози для критичної підводної інфраструктури.

У березні 2026 року додали повноваження заходити на борт суден за підозри, що вони використовують фальшивий прапор, керуючись ст. 110 Конвенції ООН з морського права (UNCLOS).

Нагадаємо, Франція оштрафувала на мільйон євро затриманий у травні танкер Tagor "тіньового флоту" РФ. Щодо ще одного такого судна триває розслідування.

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