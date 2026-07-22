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Каллас повідомила про зупинку ймовірного "тіньового" танкера РФ місією ЄС IRINI

Новини — Середа, 22 липня 2026, 18:07 — Марія Ємець

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас оголосила про зупинку для перевірки ймовірного танкера "тіньового флоту" РФ європейською місією IRINI, що діє у Середземному морі. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила у своєму X. 

Каллас повідомила, що 20 липня сили місії ЄС IRINI зайшли на борт нафтового танкера MV SOUTH STAR, запідозривши, що він ходить під фальшивим прапором, що є порушенням міжнародного морського права. 

"Кожен нелегальний рейс допомагає Росії підтримувати свою воєнну машину. Ми доповнюємо санкції діями у морі. Паралельно країни-члени цього тижня надали дозвіл силам операції EUNAVFOR ATALANTA (що діє у Червоному морі та Індійському океані – Ред.) почати захід на борт для верифікації прапора у разі підозри, що йдеться про судно "тіньового флоту" Росії – так само, як робить операція IRINI", – заявила головна дипломатка ЄС. 

Місію ЄС IRINI у Середземному морі запустили у 2020 році з метою протидії контрабанді зброї, нафтопродуктів і людей. У 2025 році рішенням Ради ЄС її мандат продовжили до 31 березня 2027 року та доповнили завдання збором інформації про різноманітну тіньову діяльність в акваторії Середземного моря та загрози для критичної підводної інфраструктури.

У березні 2026 року додали повноваження заходити на борт суден за підозри, що вони використовують фальшивий прапор, керуючись ст. 110 Конвенції ООН з морського права (UNCLOS).

Нагадаємо, Франція оштрафувала на мільйон євро затриманий у травні танкер Tagor "тіньового флоту" РФ. Щодо ще одного такого судна триває розслідування

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Кая Каллас санкції
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