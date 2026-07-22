Каллас сообщила о задержании предполагаемого "теневого" танкера РФ миссией ЕС IRINI

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила о задержании для проверки предполагаемого танкера "теневого флота" РФ европейской миссией IRINI, действующей в Средиземном море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в своём X.

Каллас сообщила, что 20 июля силы миссии ЕС IRINI поднялись на борт нефтяного танкера MV SOUTH STAR, заподозрив, что он ходит под фальшивым флагом, что является нарушением международного морского права.

We’re turning up the pressure on Russia’s shadow fleet.



The oil tanker MV SOUTH STAR, suspected of sailing under false flag in breach of international maritime law, has been boarded on 20 July by Operation @EUNAVFOR_MED IRINI forces for flag verification.



Every illicit voyage… pic.twitter.com/Q4esYx4VRl – Kaja Kallas (@kajakallas) July 22, 2026

"Каждый незаконный рейс помогает России поддерживать ее военную машину. Мы дополняем санкции действиями на море. Параллельно страны-члены на этой неделе дали разрешение силам операции EUNAVFOR ATALANTA (действующей в Красном море и Индийском океане – Ред.) начать высадки на борт для проверки флага в случае подозрения, что речь идет о судне "теневого флота" России – так же, как это делает операция IRINI", – заявила главный дипломат ЕС.

Миссия ЕС IRINI в Средиземном море была запущена в 2020 году с целью противодействия контрабанде оружия, нефтепродуктов и людей. В 2025 году решением Совета ЕС её мандат продлили до 31 марта 2027 года и дополнили задачи сбором информации о различной теневой деятельности в акватории Средиземного моря и угрозах для критически важной подводной инфраструктуры.

В марте 2026 года были добавлены полномочия подниматься на борт судов при подозрении в использовании фальшивого флага в соответствии со ст. 110 Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS).

Напомним, Франция оштрафовала на миллион евро задержанный в мае танкер Tagor "теневого флота" РФ. В отношении еще одного такого судна продолжается расследование.

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