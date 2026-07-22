Естонія надасть Латвії допомогу у боротьбі з нелегальною міграцією

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро під час дводенного візиту до Латвії запевнив у готовності надати підтримку у боротьбі з нелегальною міграцією.

Заяву естонського міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

У центрі уваги зустрічей також було співробітництво Естонії та Латвії у боротьбі з організованою злочинністю та транскордонною наркоторгівлею.

За словами Таро, Латвія є для Естонії одним із найважливіших партнерів у сфері безпеки.

"Латвія – не лише найближчий сусід Естонії, а й один із наших найнадійніших союзників. Співпраця наших правоохоронних органів має практичний та ефективний характер і ґрунтується на взаємній довірі та спільних цілях", – сказав міністр.

Він ознайомився з ситуацією у сфері прикордонної безпеки на латвійсько-білоруському кордоні. За словами Таро, порівняно з Естонією ситуація для латвійців значно напруженіша, і боротьба з незаконним перетином кордону вже стала рутиною.

"Досвід Латвії у протидії зловмисним атакам є безцінним, і наші колеги-поліцейські час від часу переймають його, коли ми відправляємо їм на допомогу своїх людей для припинення особливо серйозних ворожих ініціатив. Ця співпраця триватиме", – розповів Таро.

Повідомляли також, що під час візиту до Литви президента Латвії міністри внутрішніх справ двох країн підписали двосторонню угоду про співпрацю у боротьбі зі злочинністю. Очікується, що вона також допоможе ефективніше протидіяти організованим мережам, які займаються незаконним переправленням мігрантів.

Міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас заявив, що у разі збереження нинішніх масштабів вторинної нелегальної міграції з Латвії влада може розглянути питання про тимчасове відновлення прикордонного контролю.

Втім, литовський прем’єр Міндаугас Сінкявічюс раніше заявляв, що наразі передчасно говорити про відновлення тимчасового прикордонного контролю.