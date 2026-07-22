Эстония окажет Латвии помощь в борьбе с нелегальной миграцией

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро в ходе двухдневного визита в Латвию заверил в готовности оказать поддержку в борьбе с нелегальной миграцией.

Заявление эстонского министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

В центре внимания встреч также было сотрудничество Эстонии и Латвии в борьбе с организованной преступностью и трансграничной наркоторговлей.

По словам Таро, Латвия является для Эстонии одним из важнейших партнеров в сфере безопасности.

"Латвия – не только ближайший сосед Эстонии, но и один из наших самых надежных союзников. Сотрудничество наших правоохранительных органов носит практический и эффективный характер и основано на взаимном доверии и общих целях", – сказал министр.

Он ознакомился с ситуацией в сфере пограничной безопасности на латвийско-белорусской границе. По словам Таро, по сравнению с Эстонией ситуация для латвийцев значительно более напряженная, и борьба с незаконным пересечением границы уже стала рутиной.

"Опыт Латвии в противодействии злонамеренным атакам бесценен, и наши коллеги-полицейские время от времени перенимают его, когда мы отправляем им на помощь своих людей для пресечения особо серьезных враждебных действий. Это сотрудничество будет продолжаться", – рассказал Таро.

Также сообщалось, что во время визита президента Латвии в Литву министры внутренних дел двух стран подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Ожидается, что оно также поможет более эффективно противодействовать организованным сетям, занимающимся незаконной переправкой мигрантов.

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что в случае сохранения нынешних масштабов вторичной нелегальной миграции из Латвии власти могут рассмотреть вопрос о временном возобновлении пограничного контроля.

Впрочем, литовский премьер Миндаугас Синкявичюс ранее заявлял, что пока преждевременно говорить о возобновлении временного пограничного контроля.