Президент Латвії: воєнної загрози з боку РФ зараз немає, але слід бути пильними

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що зараз для країни немає прямої воєнної загрози з боку Росії, проте громадянам варто бути пильними щодо потенційної диверсійної діяльності.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить LSM.

Рінкевичас зазначив, що наразі безпосередньої воєнної загрози для Латвії з боку Росії немає, проте диверсійні загрози не виключені.

"Ми можемо бачити, що ситуація досить динамічно змінюється – щось, що було актуальним кілька місяців тому, вже неактуальне, натомість з’являється щось нове. Тож я дуже вдячний нашим безпековим структурам… Закликаю також громадськість бути активними. Якщо ви помічаєте щось підозріле – інформуйте про це негайно", – зазначив президент.

Він також наголосив, що усе передбачити і бути готовими абсолютно до всього – майже неможливо, і "потрібно чесно про це казати".

Раніше Рінкевичс підтвердив, що отримував розвідувальну інформацію про ймовірність провокацій РФ проти країн Балтії.

Тоді Латвія посилила захист критичної інфраструктури.

У Польщі відкрито почали говорити про ризики, що Росія потенційно може використати перехоплені над своєю територією українські ударні БпЛА для провокації "під фальшивим прапором" проти Польщі. Такий сценарій обговорювали на засіданні уряду.