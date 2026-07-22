Президент Латвии: военной угрозы со стороны РФ сейчас нет, но следует проявлять бдительность

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в настоящее время для страны нет прямой военной угрозы со стороны России, однако гражданам следует проявлять бдительность в отношении потенциальной диверсионной деятельности.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит LSM.

Ринкевичс отметил, что на данный момент непосредственной военной угрозы для Латвии со стороны России нет, однако диверсионные угрозы не исключены.

"Мы видим, что ситуация довольно динамично меняется – то, что было актуально несколько месяцев назад, уже неактуально, зато появляется что-то новое. Поэтому я очень благодарен нашим структурам безопасности… Призываю также общественность проявлять бдительность. Если вы замечаете что-то подозрительное – немедленно сообщайте об этом", – отметил президент.

Он также подчеркнул, что предвидеть всё и быть готовыми абсолютно ко всему – почти невозможно, и "нужно честно об этом говорить".

Ранее Ринкевичс подтвердил, что получал разведывательную информацию о вероятности провокаций РФ против стран Балтии.

Тогда Латвия усилила защиту критической инфраструктуры.

В Польше открыто начали говорить о рисках того, что Россия потенциально может использовать перехваченные над своей территорией украинские ударные БПЛА для провокации "под ложным флагом" против Польши. Такой сценарий обсуждали на заседании правительства.