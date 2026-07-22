СМИ: Британия и Германия планируют создать ракету с дальностью более 2000 км

Великобритания и Германия планируют к 2034 году создать высокоточную ракету дальнего действия, способную поражать цели на расстоянии более 2000 километров.

Об этом стало известно британскому изданию The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Источники издания, знакомые с оборонной стратегией Великобритании, утверждают, что страна отказалась от укоренившегося в эпоху холодной войны представления о Германии как о пассивном и неэффективном партнере и теперь считает, что она играет ключевую роль в противостоянии кремлевскому правителю Владимиру Путину.

"В течение нескольких лет Великобритания хотела, чтобы Германия играла в сфере обороны такую роль, которую она просто не могла взять на себя по политическим причинам, но теперь ситуация изменилась, и появилось огромное ощущение новых возможностей", – сказал источник в британских спецслужбах, имея в виду новую цель Германии – создать самую мощную армию обычных вооружений на континенте.

Другой источник предсказал "новый импульс" в углублении двусторонних отношений во время премьерства Энди Бернема.

По информации The Telegraph, в центре всего этого сотрудничества – ракетная программа DPS, цель которой – создать ракету, способную уничтожать стратегические цели в России с расстояния более 2000 километров.

Программа DPS стоимостью 30 млрд фунтов стерлингов была объявлена как проект под руководством Великобритании с участием 12 союзных стран на саммите НАТО в Анкаре в июле, при этом ожидается, что Германия будет играть в ней ведущую роль.

Источники в оборонной промышленности сообщают, что проект, вероятно, будет основан на сочетании немецкого финансирования и британского опыта, следуя модели недавнего расширения оружейных заводов в Великобритании за счет немецких средств, что также позволило создать сотни рабочих мест.

Британские чиновники стремятся перевести проект со стадии письма о намерениях 2024 года в статус официальной программы в 2027 году и, в идеале, завершить разработку этого оружия к 2034 году.

Рассматриваются две версии ракеты DPS: низколетящая крылатая ракета, которая пролетает под российскими системами ПВО, и гиперзвуковая ракета, развивающая скорость, в пять раз превышающую скорость звука.

По информации The Telegraph, в британской стороне существует мнение, что проект продвигается хорошими темпами и имеет потенциал стать символом того, как Европа избавляется от зависимости от американской военной поддержки.

С немецкой стороны официальные лица с оптимизмом относятся к программе DPS, но не считают её "центром притяжения" в проектах по ракетам дальнего действия. Скорее, они рассматривают её как один из нескольких перспективных проектов, таких как возглавляемая Францией инициатива "Европейский подход к ударам на дальние расстояния" (ELSA).

Существуют также определенные опасения, что проект должен реализовываться еще быстрее, чем предусмотрено текущим графиком, согласно которому его завершение запланировано на 2034 год.

Кроме того, ключевые детали программы держатся в строгой тайне.

Недавно СМИ сообщали, что Великобритания подписала контракты с несколькими компаниями на разработку первой за более чем полвека баллистической ракеты, стремясь как поддержать Украину, так и уменьшить зависимость Европы от американского оружия.

Также стоит отметить, что десять европейских государств, включая Украину, в понедельник, 13 июля, по итогам учредительного заседания в Париже заявили о создании интегрированной коалиции противоракетной обороны, которая будет развивать противоракетный потенциал Европы.