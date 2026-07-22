Сибіга анонсував відкриття нового консульства України у Познані

Україна 23 липня відкриє нове консульство в польській Познані.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

За словами очільника українського МЗС, рішення про відкриття консульства у Познані ухвалили відповідно до наявних потреб: "там де збільшується кількість українців і де відповідно зростає потреба в консульських послугах".

"У Познані та області таких близько 170 тисяч. Донедавна кожному з них, щоб оформити паспорт чи вирішити консульське питання, доводилося їхати через пів країни", – зазначив міністр.

Він також додав, що МЗС України послідовно розвиває мережу українських дипломатичних установ відповідно до потреб наших громадян.

"Ми прагнемо, щоб консульські послуги ставали ближчими, доступнішими й простішими, а взаємодія людей із державою вимагала менше часу й зусиль", – резюмував Сибіга.

Нагадаємо, у грудні минулого року у польському Жешуві запрацювало віцеконсульство України.

Перед тим Україна відкрила генконсульство у словацькому Пряшеві.