Сибига анонсировал открытие нового консульства Украины в Познани

Украина 23 июля откроет новое консульство в польской Познани.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

По словам главы украинского МИД, решение об открытии консульства в Познани было принято с учетом существующих потребностей: "там, где увеличивается количество украинцев и где, соответственно, растет потребность в консульских услугах".

"В Познани и области таких около 170 тысяч. До недавнего времени каждому из них, чтобы оформить паспорт или решить консульский вопрос, приходилось ехать через полстраны", – отметил министр.

Он также добавил, что МИД Украины последовательно развивает сеть украинских дипломатических учреждений в соответствии с потребностями наших граждан.

"Мы стремимся к тому, чтобы консульские услуги становились ближе, доступнее и проще, а взаимодействие людей с государством требовало меньше времени и усилий", – резюмировал Сибига.

Напомним, в декабре прошлого года в польском Жешуве начало работу вице-консульство Украины.

До этого Украина открыла генеральное консульство в словацком Пряшеве.