У НАТО схвалили інвестиції на 27 млрд євро для модернізації постачання пального

Країни-члени НАТО затвердили програму вартістю 27 млрд євро з модернізації системи зберігання та транспортування військового пального.

Таке рішення ухвалила Північноатлантична рада, повідомив Альянс 22 липня, пише "Європейська правда".

Інвестиції у розмірі 27 мільярдів євро передбачають оновлення наявної інфраструктури зберігання та розподілу пального, а також будівництво нових об'єктів, зокрема трубопроводів, у східній та південно-східній частинах Альянсу.

У НАТО зазначили, що це має забезпечити війська необхідними енергетичними ресурсами для підтримання бойової готовності.

Рішення схвалили посли всіх 32 країн-членів НАТО під час останнього регулярного засідання перед літньою перервою. Переговори тривали кілька місяців, а компроміс вдалося досягти після того, як Туреччина відмовилася від спроби заблокувати угоду, повідомляє Politico.

Проєкт передбачає масштабне оновлення мережі трубопроводів загальною протяжністю близько 10 тисяч кілометрів, створеної ще за часів холодної війни. Його мета – інтегрувати наявну паливну систему НАТО в Західній Європі з інфраструктурою новіших країн-членів на сході та півночі Альянсу.

За оцінками НАТО, це стане найбільшим і найдорожчим спільно фінансованим інфраструктурним проєктом в історії організації. Його реалізація може тривати до 30 років і включатиме десятки окремих проєктів.

Крім того, союзники погодили збільшити спільний бюджет НАТО на 2027 рік до 6,5 млрд євро. Для порівняння, бюджет Альянсу на 2026 рік становив 5,3 млрд євро. Також країни-члени затвердили пріоритети спільних інвестицій на наступні п'ять років.

Ще у лютому 2025 року повідомляли, що у Північноатлантичному альянсі хочуть розбудувати трубопровід, призначений для забезпечення східного флангу паливом у разі війни на його території. У липні держави Альянсу наблизилися до угоди.