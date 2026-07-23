В НАТО одобрили инвестиции в размере 27 млрд евро на модернизацию снабжения топливом

Страны-члены НАТО утвердили программу стоимостью 27 млрд евро по модернизации системы хранения и транспортировки военного топлива.

Такое решение принял Североатлантический совет, сообщил Альянс 22 июля, пишет "Европейская правда".

Инвестиции в размере 27 миллиардов евро предусматривают обновление существующей инфраструктуры хранения и распределения топлива, а также строительство новых объектов, в частности трубопроводов, в восточной и юго-восточной частях Альянса.

В НАТО отметили, что это должно обеспечить войска необходимыми энергетическими ресурсами для поддержания боевой готовности.

Решение одобрили послы всех 32 стран-членов НАТО во время последнего регулярного заседания перед летним перерывом. Переговоры длились несколько месяцев, а компромисс удалось достичь после того, как Турция отказалась от попытки заблокировать соглашение, сообщает Politico.

Проект предусматривает масштабную модернизацию сети трубопроводов общей протяженностью около 10 тысяч километров, созданной еще во времена холодной войны. Его цель – интегрировать существующую топливную систему НАТО в Западной Европе с инфраструктурой более новых стран-членов на востоке и севере Альянса.

По оценкам НАТО, это станет крупнейшим и самым дорогостоящим совместно финансируемым инфраструктурным проектом в истории организации. Его реализация может занять до 30 лет и будет включать десятки отдельных проектов.

Кроме того, союзники договорились увеличить общий бюджет НАТО на 2027 год до 6,5 млрд евро. Для сравнения: бюджет Альянса на 2026 год составлял 5,3 млрд евро. Также страны-члены утвердили приоритеты совместных инвестиций на следующие пять лет.

Еще в феврале 2025 года сообщалось, что в Североатлантическом альянсе хотят построить трубопровод, предназначенный для обеспечения восточного фланга топливом в случае войны на его территории. В июле государства Альянса приблизились к заключению соглашения.