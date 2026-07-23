Глава МЗС Чехії зустрівся з новим послом РФ та наголосив на потребі завершення війни

Очільник Міністерства закордонних справ Чехії Петр Мацінка у середу, 22 липня, прийняв нового посла РФ в країні.

Про це він повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".

Мацінка заявив, що це була ознайомча зустріч після того, як Анна Пономарьова вручила вірчі грамоти та вступила на посаду.

"Я сказав послу, що, перш за все, війна проти України має закінчитися. Жодні пояснення причин та мотивів Росії з цього приводу не допоможуть. Лише конкретні кроки – які передбачають насамперед компроміси з обох боків та волю обох сторін – приведуть до закінчення війни", – сказав очільник МЗС Чехії.

За його словами, пояснення не змінять того факту, що Росія веде війну на території України.

"Повинна відбутися серйозна дискусія щодо причин конфлікту, але лише після того, як замовкнуть гармати. Я переконаний, що тоді готовність до слухання також буде більшою", – зазначив Мацінка.

Під час розмови Мацінка підтримав дипломатичні зусилля США, а також наголосив, що "саме Росія має чітко продемонструвати, що вона справді прагне миру".

Окрім цього, він засудив бомбардування Росією цивільного населення в українських містах.

Варто зауважити, що за день до цього глава МЗС Андрій Сибіга провів телефонну розмову з Мацінкою, в ході якої, зокрема, йшлося про останні атаки РФ на Україну.

А на початку липня глава чеського МЗС Петр Мацінка заявив, що країна перенаправить кошти з деяких проєктів на ініціативу PURL. Це стане першим випадком, коли уряд Андрея Бабіша долучиться до військової допомоги Україні.

Водночас чеський прем’єр Андрей Бабіш згодом додав, що внесок Чехії в програму PURL буде одноразовим.