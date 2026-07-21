Сибіга розповів главі МЗС Чехії про балістичний терор РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своїм чеським колегою Петром Мацінкою, в ході якої, зокрема, йшлося про останні атаки РФ на Україну.

Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства написав у себе в X, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга подякував Чехії за всебічну підтримку України, зокрема за внесок у розмірі приблизно 7 мільйонів доларів до ініціативи PURL та за підтримку вступу країни до ЄС.

"Я поінформував свого колегу про посилення балістичного терору Росії проти цивільного населення та навмисне руйнування критично важливої цивільної інфраструктури, оскільки Росія не може досягти жодної зі своїх стратегічних цілей на полі бою", – зазначив він.

У цьому контексті міністри обговорили подальшу допомогу енергетичному сектору України та залучення чеських підприємств до зусиль з відновлення та реконструкції.

Також в ході розмови йшлося про зміцнення партнерства у сфері оборони.

"Ми рішуче налаштовані на подальше поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Чехією на благо наших народів та безпеки Європи", – додав Сибіга.

Нагадаємо, на початку липня глава чеського МЗС Петр Мацінка заявив, що країна перенаправить кошти з деяких проєктів на ініціативу PURL. Це стане першим випадком, коли уряд Андрея Бабіша долучиться до військової допомоги Україні.

Водночас чеський прем’єр Андрей Бабіш згодом додав, що внесок Чехії в програму PURL буде одноразовим.