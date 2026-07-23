Глава МИД Чехии встретился с новым послом РФ и подчеркнул необходимость завершения войны

Глава Министерства иностранных дел Чехии Петр Мацинка в среду, 22 июля, принял нового посла РФ в стране.

Об этом он сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

Мацинка заявил, что это была ознакомительная встреча после того, как Анна Пономарева вручила верительные грамоты и вступила в должность.

"Я сказал послу, что, прежде всего, война против Украины должна закончиться. Никакие объяснения причин и мотивов России по этому поводу не помогут. Только конкретные шаги – предполагающие, прежде всего, компромиссы с обеих сторон и волю обеих сторон – приведут к окончанию войны", – сказал глава МИД Чехии.

Он заявил, что объяснения не изменят того факта, что Россия ведет войну на территории Украины.

"Должна состояться серьезная дискуссия о причинах конфликта, но только после того, как замолчат пушки. Я убежден, что тогда готовность к слушанию также будет выше", – отметил Мацинка.

В ходе беседы Мацинка поддержал дипломатические усилия США, а также подчеркнул, что "именно Россия должна четко продемонстрировать, что она действительно стремится к миру".

Кроме того, он осудил бомбардировки гражданского населения в украинских городах.

Стоит отметить, что за день до этого глава МИД Андрей Сибига провел телефонный разговор с Мацинкой, в ходе которого, в частности, речь шла о последних атаках РФ на Украину.

А в начале июля глава чешского МИД Петр Мацинка заявил, что страна перенаправит средства из некоторых проектов на инициативу PURL. Это станет первым случаем, когда правительство Андрея Бабиша присоединится к оказанию военной помощи Украине.

В то же время чешский премьер Андрей Бабиш позже добавил, что вклад Чехии в программу PURL будет одноразовым.