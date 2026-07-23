Берлін відкинув заяви з Росії, нібито Німеччина працює над створенням ядерної зброї

Німецький уряд категорично відкинув російські повідомлення про те, що в Німеччині ведеться робота над створенням ядерної зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BR24.

20 липня Служба зовнішньої розвідки РФ виступила з твердженням, нібито, за оцінками "військових експертів НАТО" Берлін здатний самостійно протягом 1–3 місяців "набрати необхідний розщеплювальний матеріал і в термін до одного року сконструювати діючий ядерний вибуховий пристрій".

"Федеральний уряд розцінює це повідомлення як частину звичної російської пропаганди. Ці звинувачення є просто неправдивими", – заявив речник уряду Німеччини.

"Росія спекулює на ядерних побоюваннях, які сама ж неодноразово підсилює своїми безвідповідальними заявами", – додав речник.

Він підкреслив, що Москва намагається вбити клин між НАТО та ЄС, а також дискредитувати Німеччину як найсильнішого союзника України. Можливо, Росія також прагне вплинути на настрої перед виборами до земельних парламентів у Східній Німеччині, додав речник.

Тим часом німецькі збройні сили вже цього року вперше візьмуть участь у французьких ядерних навчаннях.

16 липня Німеччина та Франція вперше на практиці реалізували домовленість про співпрацю в галузі ядерного стримування, досягнуту в березні, провівши спільні навчання військово-повітряних сил.