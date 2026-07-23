Берлин опроверг заявления из России, что Германия якобы работает над созданием ядерного оружия

Немецкое правительство категорически опровергло российские сообщения о том, что в Германии ведется работа над созданием ядерного оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BR24.

20 июля Служба внешней разведки РФ выступила с утверждением, что, по оценкам "военных экспертов НАТО", Берлин способен самостоятельно в течение 1–3 месяцев "набрать необходимый расщепляющийся материал и в срок до одного года сконструировать действующее ядерное взрывное устройство".

"Федеральное правительство расценивает это сообщение как часть привычной российской пропаганды. Эти обвинения просто не соответствуют действительности", – заявил представитель правительства Германии.

"Россия спекулирует на ядерных опасениях, которые сама же неоднократно усиливает своими безответственными заявлениями", – добавил представитель.

Он подчеркнул, что Москва пытается вбить клин между НАТО и ЕС, а также дискредитировать Германию как сильнейшего союзника Украины. Возможно, Россия также стремится повлиять на настроения перед выборами в земельные парламенты в Восточной Германии, добавил представитель.

Между тем немецкие вооруженные силы уже в этом году впервые примут участие во французских ядерных учениях.

16 июля Германия и Франция впервые на практике реализовали достигнутую в марте договоренность о сотрудничестве в области ядерного сдерживания, проведя совместные учения военно-воздушных сил.