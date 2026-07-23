У Чехії розбився військовий гелікоптер, є загиблі

У Чехії на території авіабази зазнав катастрофи військовий гелікоптер з п’ятьма людьми на борту, один з постраждалих загинув.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Інцидент з військовим гелікоптером Venom, на борту якого було п’ятеро людей, стався опівдні 23 липня на території авіабази біля містечка Намешть-над-Ославою неподалік Брно. На місце інциденту відправили численні наземні рятувальні команди і два гелікоптери.

Згодом у поліції повідомили, що внаслідок катастрофи загинула одна людина. Допомогу надавали загалом сімом особам. Ким були інші постраждалі, окрім п'яти військових на борту, не деталізують.

"Трьох людей із травмами середньої тяжкості перевезли до лікарень у Брно, одну людину з незначними пораненнями – до лікарні у місті Їглава, трьох пацієнтів з отруєнням димом – до лікарні у Тршебичі", – повідомила речниця поліції.

На початку червня у Франції в аварії гелікоптера Національної жандармерії загинула одна людина, а у Британії внаслідок катастрофи гелікоптера Королівського флоту загинули троє військовослужбовців.